В Орловской области с 1 сентября изменятся маршруты межмуниципальных автобусов: что стоит знать пассажирам

Завтра, 1 сентября 2024 года, в Орловской области изменятся маршруты некоторых межмуниципальных автобусов. В реестр маршрутов были внесены соответствующие изменения. Об этом сообщили Орловские Новости.

Вот что стоит знать пассажирам:

Маршрут №352 сменит своё наименование и начальный пункт. Его будут обслуживать восемь новых автобусов среднего класса с кондиционером и системой подсчёта пассажиропотока.

Маршрут №354 «п. Знаменка — Институт ЗБК» продлят на 1,9 км до остановки «Орловский колос» вблизи деревни Сабуровские Выселки Орловского МО. Также увеличится максимальное количество автобусов, обслуживающих маршрут.

Для повышения транспортной доступности жителей пгт. Знаменка создан новый межмуниципальный маршрут — №353 «п. Знаменка (ул. Березовая) — Завод Дормаш». Его невысокая протяжённость позволит избежать дублирования маршрутов городского транспорта.

Также изменения претерпят маршруты №101 «Орёл – Кромы», №102 «Орёл — Заря Мира» и №293 «Орёл – Лысовка». В них появятся дополнительные остановки: «Орловский колос» и «Бройлерная фабрика».

Информация о расписании, стоимости проезда и схемах движения транспорта будет доступна в салонах автобусов, задействованных на линии.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области запустили автобус под № 23: железнодорожный вокзал и детская поликлиника теперь на одном маршруте.