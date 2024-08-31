В Орловской области с 1 сентября изменятся маршруты межмуниципальных автобусов: что стоит знать пассажирам

Завтра, 1 сентября 2024 года, в Орловской области изменятся маршруты некоторых межмуниципальных автобусов. В реестр маршрутов были внесены соответствующие изменения. Об этом сообщили Орловские Новости.
Вот что стоит знать пассажирам:
- Маршрут №352 сменит своё наименование и начальный пункт. Его будут обслуживать восемь новых автобусов среднего класса с кондиционером и системой подсчёта пассажиропотока.
- Маршрут №354 «п. Знаменка — Институт ЗБК» продлят на 1,9 км до остановки «Орловский колос» вблизи деревни Сабуровские Выселки Орловского МО. Также увеличится максимальное количество автобусов, обслуживающих маршрут.
- Для повышения транспортной доступности жителей пгт. Знаменка создан новый межмуниципальный маршрут — №353 «п. Знаменка (ул. Березовая) — Завод Дормаш». Его невысокая протяжённость позволит избежать дублирования маршрутов городского транспорта.
- Также изменения претерпят маршруты №101 «Орёл – Кромы», №102 «Орёл — Заря Мира» и №293 «Орёл – Лысовка». В них появятся дополнительные остановки: «Орловский колос» и «Бройлерная фабрика».
Информация о расписании, стоимости проезда и схемах движения транспорта будет доступна в салонах автобусов, задействованных на линии.
Ранее мы сообщали, что в Орловской области запустили автобус под № 23: железнодорожный вокзал и детская поликлиника теперь на одном маршруте.