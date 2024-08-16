В Орловской области с 1 января 2025 года оплата детского садика будет различаться в зависимости от муниципального округа или района: справедливый подход

В среду, 14 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал важное постановление, которое касается платы за присмотр и уход за детьми в садах региона. Это решение направлено на поддержку семей и обеспечение качественного дошкольного образования для детей.

Согласно документу, средний размер родительской платы будет различаться в зависимости от муниципального округа или района. В муниципальных округах и районах он составит 1558 рублей, а в городских округах — 2131 рубль. Эти суммы будут действовать с 1 января 2025 года.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора в правительстве региона по социальной политике. Это гарантирует, что все положения документа будут строго соблюдаться и обеспечивать справедливый подход к оплате за детский сад.