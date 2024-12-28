В Орловской области с 2025 года вырастет размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

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В Орловской области с 2025 года вырастет размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал губернатор Клычков. Документ размещён на портале правовой информации регионального правительства.

Новый минимальный взнос составит 12,56 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц. В 2024 году он был меньше — 11,68 рубля за квадратный метр в месяц, пишет oreltimes.ru.

Постановление также содержит примерный перечень работ и услуг по капитальному ремонту, которые будут учитываться при определении размера минимального взноса. Сюда входят ремонт крыши, фасада, системы канализации и теплоснабжения, а также замена и модернизация лифтов.

Согласно прогнозному плану, минимальный взнос на капитальный ремонт будет ежегодно увеличиваться. К 2044 году его размер достигнет 26,44 рубля за квадратный метр в месяц.

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