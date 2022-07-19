19 июля 2022



В Орловской области сгорели свиньи с поросятами: более 4,5 тысяч голов

Крупное ЧП произошло во Мценском районе 16 июля. В своде МЧС говорится, что «в 17.59 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в здании в деревне Белый Колодец Мценского района. В результате пожара в одной секции здания выгорели перегородки на площади 600 квадратных метров, частично обрушились потолочные перекрытия. От огня спасена вторая секция здания».

Подробности произошедшего опубликовал правительственный канал «Телеграммы из Орла»: по предварительной информации от департамента сельского хозяйства Орловской области 16 июля произошло аварийное срабатывание электрооборудования, короткое замыкание во Мценском районе на объекте АПК. Проверяемая версия : «перегруз сети» на объекте «Черкизово свиноводство». Эксперты не исключают влияние погодной стихии, накрывшей Орловскую область в этот период. В пожаре погибло 444 свиноматки и 4 114 поросят возрастом до 17 дней. Началась отгрузка трупов свиней на Лебедянский ветсанутильзавод. Помещения и животные были застрахованы в «РСХБ — страхование». Данные по причине и ущербу от пожара уточняются.

 

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Опубликовано 19 Июл 2022 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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