В Орловской области школьные учителя начнут получать оценки: осенью пройдут проверки их профессионализма

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что осенью 2024 года в России, в том числе и в Орловской области, впервые проведут оценку компетенций школьных учителей. В частности проведут проверки профессионализма, психологической и методологической подготовке педагогов. На сегодняшний день подготовлен специальный пул вопросов для педагогов, которые раскроют их готовность работать с детьми, сообщает ТАСС.

Как уточняет чиновник, до 2024 года учителей оценивали только на основании результатов в учебе у детей. Однако это не давало полной картины по региону. Всего индекс будет включать в себя 69 показателей. Оценка будет проходить по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры.