В Орловской области сохраняется угроза распространения коронавируса: заболеваемость выросла

В Орловской области сохраняется риск распространения коронавируса. Заболеваемость по сравнению с началом июля 2024 года выросла.

За прошедшую неделю было зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19, в то время как в начале июля было зарегистрировано только 14 случаев.

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора оценивают уровень распространения инфекции как низкий.

Кроме того, не снижается уровень заболеваемости ОРВИ. Уже несколько недель число заболевших держится на уровне около 1800 человек.

В общей структуре заболевших увеличивается доля детей до 14 лет. Если ранее она составляла 61,3%, то сейчас — 64,7%.