В Орловской области состоится третий фестиваль «Слива-Град»: стала известна дата его проведения

В конце лета, 31 августа 2024 года, в посёлке Кромы пройдёт фестиваль «Слива-Град». Это событие станет уже третьим по счёту и соберёт вместе любителей истории, гастрономии и традиций не только Кромского района, но и его соседей.

Ярмарка народных мастеров — это то, что делает фестиваль особенным. Здесь можно увидеть уникальные изделия ручной работы, которые отражают богатую культуру и традиции региона. Символом всех прошедших праздников является слива, которая украшает герб Кромского района. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия ВКонтакте «Слива-Град».

В прошлом году орловцы смогли насладиться разнообразными видами слив: свежими, мочёными, солёными и копчёными. Также были представлены пироги и компоты из этого фрукта.

Этот год обещает быть ещё более увлекательным. Гостей фестиваля ждут мастер-классы и развлекательные мероприятия, которые позволят погрузиться в атмосферу праздника и узнать больше о культуре и традициях Кромского района.