В Орловской области сотрудник «надзорного» департамента осужден за взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 37-летнего инспектора отдела регионального надзора департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, который признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что осужденный в ноябре 2020 года получил через посредника от трёх жителей Орловской области взятки на общую сумму 52 500 рублей за положительную сдачу экзаменов на право управления самоходными машинами без их фактического присутствия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу, информирует СУ СК.