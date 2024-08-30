В Орловской области стартовал конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа молодых учёных» победители получат по 50 тысяч рублей

Фото: ИА “Орелград”

Сегодня, 30 августа 2024 года, в Орловской области стартовал конкурс «Лучшая научно-исследовательская работа молодых учёных». Он проводится ежегодно по указу губернатора и направлен на поддержку талантливых исследователей, а так же на развитие их научной квалификации.

Кроме того, конкурс призван помочь более полно использовать научный потенциал региона для решения научно-технических и социально-экономических задач и стимулировать дальнейшие научные исследования.

Председателем экспертной комиссии назначен Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области. Работы участников будут оцениваться по четырём направлениям: естественные, гуманитарные, социально-экономические и технические науки. Конкурс пройдёт с октября по декабрь 2024 года.

Победители получат дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей, а организации, выдвинувшие работы победителей, — почётные грамоты департамента образования. Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.

Заявлено ещё одно важное направление конкурса — распространение информации о научно-исследовательской деятельности молодых учёных для дальнейшей коммерциализации её результатов. Это позволит молодым учёным не только получить признание, но и заработать дополнительные средства.

К участию допускаются молодые учёные в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки. Комиссия оценит завершённые за последние три года научно-исследовательские работы. Право выдвижения работ на конкурс имеют исключительно орловские отраслевые научные организации, вузы, учёные советы, советы молодых учёных и специалистов вузов, а также научные и научно-технические советы организаций. От одной организации можно представить не более двух работ, сообщает «Орелград».