В Орловской области суд вынес приговор мужчине за неуплату алиментов: 11 месяцев принудительных работ

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Сегодня, 26 августа 2024 года, стало известно, что Кромской районный суд вынес приговор местному жителю, который отказывался выплачивать алименты на содержание своих детей. Мужчину признали виновным по статье 157 УК РФ.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но он так и не устроился на работу официально и продолжал уклоняться от выплаты алиментов. В результате дело перешло в уголовную плоскость.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 месяцев принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Однако приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области, сообщает «Орелград».