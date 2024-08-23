В Орловской области судебные приставы выдворили из страны 132 нелегальных мигранта

В четверг, 22 августа 2024 года, стало известно, что судебные приставы Орловской области выдворили за пределы России 132 нелегальных мигранта. Эти люди нарушили правила въезда, пребывания и работы на территории нашей страны.

В течение следующих пяти лет им будет запрещён въезд в Россию. Судебные приставы сопроводили нелегальных мигрантов до государственной границы и передали их пограничникам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Если нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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