Сегодня, 9 сентября 2024 года, стало известно, что в Орловской области существует проблема нехватки педагогических кадров. По сообщению главы регионального департамента образования Ирины Патроновой, на прошедшем аппаратном совещании в обладминистрации было отмечено, что школам не хватает 121 учителя.

В этом году восемь педагогов трудоустроились в школы по программе «Земский учитель». Это стало небольшим подспорьем для системы образования региона. Однако проблема остаётся актуальной.

Всего в образовательных организациях Орловской области работает 14 тысяч педагогов. Из них 6487 — учителя, сообщают «Орловские Новости».

Ранее мы писали, что в Орловской области реализуется программа поддержки многодетных семей, в рамках которой родители могут получить денежные выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для своих детей. Эта инициатива уже принесла ощутимую пользу: более 9,7 тысяч родителей воспользовались этой возможностью, сообщили Орловские Новости 8 сентября 2024 года.