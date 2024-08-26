В Орловской области существует проблема с доступностью детских врачей-аллергологов: местные обратились к губернатору

Сегодня, 26 августа 2024 года, жительница Орла обратилась к губернатору Клычкову с вопросом о том, как можно записаться на приём к детскому аллергологу. Женщина сообщила, что не смогла найти такого специалиста в НКМЦ им. З.И. Круглой.

-Это просто невероятно! В областной детской поликлинике нет аллерголога! Ещё пять лет назад, когда моему ребёнку ставили диагноз, в консультативной поликлинике было как минимум три аллерголога. Как же так получилось, что за пять лет все они исчезли? И теперь на 700 тысяч населения в бюджетной областной поликлинике не осталось ни одного детского аллерголога?, — поделилась орловчанка.

На её сообщение отреагировал региональный департамент здравоохранения. В ведомстве сообщили, что в конце августа 2024 года в медицинском учреждении появится детский врач-аллерголог. Записаться к нему на приём можно будет после этой даты.

-К сожалению, есть нехватка специалистов этого профиля. Сейчас аллерголога в нашей больнице действительно нет, но мы ожидаем, что врач выйдет на работу после обучения в ординатуре в конце августа. Тогда можно будет записаться к нему, — говорится в ответе пресс-службы департамента здравоохранения.

В свою очередь, мамы из Орла, столкнувшиеся с такой проблемой, посоветовали заявительнице обратиться в платную клинику, сообщает «Орелтаймс».