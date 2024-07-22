В Орловской области требуются специалисты: 38 организаций испытывают потребность в работниках

В конце недели, 21 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области 38 организаций испытывают потребность в работниках. Правительство региона определило список компаний, которым требуются специалисты по востребованным профессиям. Также в документе перечислены приоритетные направления экономики Орловской области. Об этом сообщили Орелtimes.

Всего в списке представлено 38 предприятий. Среди них: АО «ОТМ», АО «Протон», ЗАО «Протон-Импульс», ООО «Матрица», ООО «Янтарь-Техприбор», ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение», АО «Автоагрегат», АО «Пумос», АО «ГМС Ливгидромаш» и другие.

— Перечень разработан в соответствии с правилом предоставления субсидий Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2024 году из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и ИП в целях стимулирования занятости», — указывается в документе.

К приоритетным отраслям экономики Орловской области относятся сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, а также оптовая и розничная торговля.