В Орловской области три железнодорожные остановки получили новые названия

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В Орловской области произошли изменения в названиях трёх железнодорожных платформ. Московская железная дорога переименовала более 50 остановочных пунктов и платформ, включая три станции в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД 19 ноября 2024 года.

Платформы теперь носят названия: 319 км — «Посадская», 324 км — «Верхняя Зароща» и 327 км — «Нижняя Зароща». Эти станции расположены недалеко от города Мценска.

Ранее мы писали, что орловцам грозит штраф до 100 тысяч рублей за замену окон.