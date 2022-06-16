В Орловской области трёх человек лишили водительских прав в связи с заболеваниями

Новодеревеньковская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что три жителя Новодеревеньковского района состоят на учете в БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ» в связи с наличием у них диагнозов, входящих в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами.

При этом у граждан имелись водительские удостоверения, срок действия которых не истек.

Как сообщает прокуратура области, управление данными гражданами транспортными средствами создавало угрозу безопасности других участников дорожного движения.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями с требованиями о прекращении права на управление транспортными средствами данных граждан.

Судом требования прокурора удовлетворены.