В Орловской области туристка города украла телефон через окно автомобиля

Житель Орла 25 июля 2024 года обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона после того, как оставил свой автомобиль с приоткрытым окном. Вернувшись, он обнаружил, что телефон пропал. Гостья Орловской области обнаружила открытое окно автомобиля и воспользовалась моментом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Подозрение пало на женщину, приехавшую из другого региона. Сотрудники полиции изъяли у неё похищенный телефон. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемая задержана, ведётся следствие.