В Орловской области ученики начальных классов получат бесплатное горячее питание

В Орловской области реализуется программа по обеспечению школьников горячим питанием. В новом учебном 2024/2025 году все ученики 1–4 классов государственных и муниципальных школ будут получать бесплатное горячее питание. Это позволит обеспечить детей качественным и сбалансированным рационом, что особенно важно в период активного роста и развития.

Кроме того, в 21 муниципальном образовании региона школьники с 5 по 11 класс также будут питаться без привлечения средств родителей. Это значит, что дети из семей с разным уровнем дохода смогут получать полноценное питание в школе.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Они получат бесплатное двухразовое питание, чтобы обеспечить им полноценное развитие и поддержку здоровья.

Важно отметить, что в трёх городах (Орёл, Ливны и Мценск), Орловском округе, Глазуновском и Покровском районах бесплатное питание получают ученики 5–11 классов, которые относятся к льготным категориям, утверждённым местными нормативными актами. Это позволяет обеспечить дополнительную поддержку тем, кто нуждается в особом внимании и заботе. Об этом сообщает портал региона.

По данным на текущий учебный год, горячим питанием были охвачены 83,8% школьников, включая учащихся 5–11 классов — 73,3%. Опросы, проведённые в прошлом году, показали, что 65,2% респондентов дают положительную оценку качеству питания, а размерами порций довольны 81,1% опрошенных.

Ранее мы сообщали, что в сентябре в Орловской области откроются две новые школы.