В Орловской области установили величину прожиточного минимума на 2025 год. Она составит 16 492 рубля в среднем на душу населения.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 17 976 рублям, для пенсионеров — 14 183 рублям, а для детей — 15 997 рублям.

Постановление Правительства Орловской области № 524 от 15 августа 2024 года определяет эти значения.

Напомним, что в 2024 году величина прожиточного минимума в регионе составляла: в среднем на человека — 14 186 рублей, для трудоспособных граждан — 15 463 рубля, для пенсионеров — 12 200 рублей, а для детей — 13 760 рублей, сообщает «Ливны».