В Орловской области утвердили порядок выплат беременным женщинам

ozon03.ru

Как уже сообщал «Орелград», губернатор Андрей Клычков издал указ о введении единовременной денежной выплаты для беременных женщин, обучающихся на очной форме и проживающих в Орловской области. Этот шаг, рассчитанный на период с 2025 по 2027 годы, направлен на стимулирование роста рождаемости в регионе. Сумма выплаты составляет 100 000 рублей.

В исполнившее указ губернатора правительство региона утвердило «Порядок предоставления единовременной денежной выплаты». Для получения выплаты женщина или её законный представитель должны подать заявление в филиал казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства.

К заявлению необходимы копии документов, подтверждающих постановку на учет по беременности и обучение в образовательных учреждениях. Заявление и сопроводительные документы можно подать лично, через многофункциональный центр, или в электронной форме на ЕПГУ.

При личном обращении копии документов должны быть представлены с подлинниками, которые специалист учреждения обязан проверить и вернуть заявителю. Финансирование выплат возложено на департамент финансов Орловской области, а заявки будут направляться в департамент социальной защиты. Выплата должна произойти в течение 5 рабочих дней, и ее можно получить на банковский счет или карту, сообщает «Орелград».