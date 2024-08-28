В Орловской области ужесточают наказание за безбилетный проезд: подробности

Сегодня, 28 августа 2024 года, Орловский горсовет принял решение о значительном увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь безответственные пассажиры будут вынуждены платить больше.

По словам начальника управления экономического развития Администрации Орла Анастасии Сурновой, около 5% всех пассажиров не оплачивают проезд. Это вызывает беспокойство и требует решительных мер.

– Принятие законопроекта будет способствовать развитию ответственного отношения к обязанности оплаты проезда. Никаких социально-экономических и иных последствий для лиц, соблюдающих закон, не будет, – отметила Сурнова.

Идея ужесточения наказания появилась у чиновников мэрии Орла ещё в начале года. Изначально планировалось установить штраф в размере 5000 рублей, но позже сумма была снижена до 2500 рублей.

Хотя депутаты поддержали увеличение штрафа, механизм его назначения вызывает вопросы. Кондуктор не имеет права выписать штраф самостоятельно, поэтому для соблюдения закона потребуется участие комиссии, состоящей из представителей комитета по транспорту, полиции и работников теруправления.

В случае успешной борьбы с безбилетниками, МУП «ТТП» прогнозирует ежегодный рост собираемости на 15 млн рублей. Возможно, это поможет предприятию выйти из предбанкротного состояния.

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