В Орловской области ужесточили контроль за оборотом оружия

В Орловской области 29 августа 2024 года ужесточили контроль за оборотом оружия.

Различные меры принимаются перед наступлением нового учебного года.

Предварительно к началу учебного года и Единого дня голосования в Орловской области интенсифицировали контроль за обращением оружия. Производятся дополнительные проверки у владельцев гражданского оружия, у юридических лиц, занимающихся торговлей оружием, и у помещений для хранения оружия в частных охранных фирмах.

Заместитель начальника Центра Лицензирования и Регистрации Регионального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Кутепкин отметил, что особое внимание уделяется физическим и юридическим лицам, проживающим или работающим в радиусе 500 метров от учебных заведений и избирательных участков.

В пресс-службе регионального Управления Росгвардии напоминают о важности строгого соблюдения законодательства.