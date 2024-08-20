В Орловской области в 2025 году ожидается двойное увеличение пенсий для работающих пенсионеров

Согласно информации, предоставленной отделением Социального фонда России по Орловской области, индексация страховых пенсий будет проходить в два этапа. Закон о повышении пенсий вступит в силу с 1 января 2025 года, а сама индексация начнётся месяцем позже — с 1 февраля 2025-го. После этого она будет проводиться ежегодно.

В Социальном фонде пояснили, что каждая февральская индексация будет учитывать индекс роста потребительских цен за предыдущий год. Повышение затронет всю пенсию целиком, включая страховую часть и фиксированную выплату к ней.

Следующий этап индексации запланирован на 1 апреля 2025 года и также станет ежегодным. На этом этапе страховые пенсии будут увеличиваться в зависимости от роста доходов Социального фонда. Это повышение коснётся только страховой части пенсии, которая формируется за счёт индивидуального пенсионного коэффициента, сообщает «Орелтаймс».