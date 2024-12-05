В Орловской области в серьезном ДТП пострадал один человек: «Киа» и ГАЗель столкнулись лоб в лоб

Фото: управление МВД России по Орловской области

Ранним утром 5 декабря 2024 года на автодороге М-2 «Крым» в Орловском округе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации от управления МВД России по Орловской области, 74-летний водитель «Киа», двигаясь по своей полосе, внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью под управлением 57-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель «Киа», пишет vestiorel.ru. Его травмы оказались настолько серьёзными, что потребовалась госпитализация. Чтобы предотвратить возгорание, пожарные быстро обработали автомобили специальной пеной.

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