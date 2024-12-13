В Орловской области внедрили систему специального кода для защиты денег на инсулин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, обращаясь к жителям в прямом эфире социальных сетей, поделился обнадеживающей новостью: вскоре льготники региона вновь смогут получать свой законный инсулин.

По словам главы области, бюджет региона уже утвержден, и теперь на повестке дня стоит задача проведения закупок лекарств. «По инсулину. Как я уже отметил, бюджет принят. Настало время заниматься закупками. Мы выделили средства на инсулин специальным кодом, исключив возможность их использования на другие нужды при любых обстоятельствах. В настоящее время необходимо пройти определенные процедуры, и затем начнутся поставки», – сообщил он.

Тем не менее, он не указал конкретные сроки, когда лекарства поступят к гражданам, подчеркивая, что процесс закупок может занять длительное время. Жалобы на отсутствие инсулина буквально переполнили губернатора после его предыдущего эфира: орловцы утверждали, что купить жизненно необходимое лекарство в аптеках невозможно. В департаменте здравоохранения, в свою очередь, сообщили, что ожидается поступление лекарств в январе, сообщает «ОрелТаймс».