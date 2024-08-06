В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении женщины: которая подозревается в махинациях с пропиской

Фото: ИА «Орелград»

В августе 2024 года в Орловской области было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в махинациях с пропиской. В ходе проверки, проведённой Хотынецкой межрайонной прокуратурой, было установлено, что местная жительница зарегистрировала гражданина России в своём доме, но предоставлять ему реальное место для проживания не собиралась. Это является нарушением закона и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Женщине было предъявлено обвинение по статье 322 УК РФ (часть 2), которая предусматривает наказание за фиктивную регистрацию граждан. В суде она признала свою вину, и ей был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает «Орелград«.