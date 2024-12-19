В Орловской области впервые с начала зимы температура воздуха опустилась до -15 °С: чего ждать дальше

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В Орловской области впервые с начала зимы 2024 года температура воздуха опустилась до -15 °С. Минувшей ночью такой мороз был зафиксирован в Орле, Верховье и Ливнах. В Болхове, Мценске и Дмитровске было всего на градус теплее. Об этом сообщили синоптики из Орла.

Крепкий мороз на территории Орловской области был отмечен утром 19 декабря. Например, в Верховье и Ливнах температура достигала -14 °С, а в Орле — -13 °С. Теплее всего было в Дмитровске, где температура утром поднялась до -8 °С. Максимальная температура за последние сутки составила 0 °С днём в Дмитровске.

По прогнозам Орловского гидрометцентра, сильные морозы в регионе будут кратковременными. Погода будет переменчивой в ближайшие дни. С 21 часа 19 декабря до 21 часа 20 декабря ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -2 до +3 °С, пишет орелtimes.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в субботу, 21 декабря. Ветер ночью будет юго-западным, а днём сменится на северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температурные колебания ожидаются в течение дня от -2 до +3 °С.

Ночью в воскресенье, 22 декабря, осадков не предвидится, но днём пойдёт небольшой снег. Ветер будет слабым. Ночью и днём температура составит от 0 до -5 °С.

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