Один из важных шагов к улучшению подготовки молодых людей в Орловской области предпринят вузами региона. Местное руководство, филиал РАНХиГС, ОГУ имени Тургенева и Министерство обороны России заключили важное совместное соглашение.

Торжественное подписание документа состоялось 13 августа 2024 года, и его целью является улучшение довоенной подготовки молодежи. В сообщении, опубликованном на региональном информационном портале, были раскрыты детали соглашения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, отметил, что важным аспектом сотрудничества является подготовка мобилизационных людских ресурсов и обмен опытом в военной сфере. Он подчеркнул: «Мы стремимся к тому, чтобы студентам были предоставлены все возможности для приобретения базовых навыков военной подготовки непосредственно в стенах вузов».

Таким образом, данное соглашение выступает в качестве важной меры, направленной на повышение уровня военной подготовленности среди студентов соответственно текущим реалиям и вызовам сегодняшнего дня, сообщает «Вести-Орел».