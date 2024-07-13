В Орловской области вводят единую школьную форму: сине-голубая одежда с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в школах Орловской области будет введена единая школьная форма. Ранее в образовательных учреждениях носили серую, синюю или чёрную форму, но теперь цвет будет единым для всех. Департамент образования Орловской области недавно опубликовал в социальных сетях подробные разъяснения о новой школьной форме. Хотя официальный закон о её введении пока не принят, во все образовательные учреждения региона направлены рекомендательные письма о введении единой школьной формы. Новая форма будет состоять из сине-голубой повседневной одежды (голубой верх и синий низ) и белого верха для парадной формы.

Департамент образования сообщил, что выбор цвета был сделан после опроса, проведённого в начале 2023/2024 учебного года среди представителей родительских советов и педагогических коллективов школ. Опрос показал, что 57,6% родителей предпочитают синий цвет формы, а 100% родителей выбрали сине-голубую повседневную форму и бело-синюю для официальных мероприятий. Мужской комплект одежды будет состоять из брюк, жилета и пиджака (элемент парадной формы), а у девочек будет комплект из юбки, жилета и парадного пиджака, с возможностью носить брюки в осенне-зимний сезон.

Следует отметить, что государственный стандарт на школьную форму находится на этапе разработки. ГОСТ установит понятие «школьная форма», разделит одежду на будничную и праздничную и определит требования к качеству материалов и фурнитуре. Вступить в силу он должен только в 2025 году.

Руководство и учителя нескольких образовательных учреждений региона признали, что рекомендательное письмо носит добровольно-принудительный характер. Родителям уже сообщают, что с 1 сентября форма будет синего цвета. Эта информация шокировала тех родителей, которые уже закупили своим детям привычную чёрную или серую форму.

В ответ на негодование родителей в Департаменте образования Орловской области заявляют, что информация об изменении школьной формы в 2024/2025 году носит рекомендательный характер.