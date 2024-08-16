В Орловской области вынесен обвинительный приговор по делу о продаже немаркированных табачных изделий

Сегодня, стало известно, что Болховский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте немаркированной табачной продукции и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам дела, осуждённый приобрёл партию немаркированных сигарет на сумму более 100 тысяч рублей с целью продажи. Часть партии он реализовал незаконно, а оставшуюся часть хранил для дальнейшего сбыта.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщают «Вести-Орел».