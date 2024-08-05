В Орловской области вынесен обвинительный приговор женщине, пытавшейся незаконно использовать материнский капитал

В августе 2024 года хотынецкий районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). С учётом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Осуждённая имеет право выплачивать штраф в рассрочку в течение 1 года и 4 месяцев по 6250 рублей в месяц.

Как стало известно, женщина получила материнский капитал и решила воспользоваться им в обход закона. Она заключила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с гражданином К., стоимость которого составила 775 628 рублей 25 копеек — ровно столько, сколько было у неё материнского капитала, сообщает «Орелград».

После этого она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала через приложение «Госуслуги» для улучшения жилищных условий. Однако сотрудники Социального фонда установили, что приобретаемое жильё непригодно для проживания и подлежит сносу или реконструкции.

Женщине отказали в удовлетворении заявления, а информация была передана в правоохранительные органы. В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Суд учёл наличие у подсудимой малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Решение суда ещё не вступило в законную силу.