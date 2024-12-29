В Орловской области вынесли приговор женщине, которая ударила младенца

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Вынесен приговор амчанке, из-за недоброй судьбы которой малолетний ребенок оказался в стенах больницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Мценский районный суд признал женщину виновной по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2023 года 68-летняя амчанка находилась у себя дома в состоянии алкогольного опьянения в компании знакомых. В разгоревшемся конфликте между женщинами она, потеряв над собой контроль, нанесла своему четырехмесячному ребенку удар рукой по голове, чем причинила ему тяжкий вред здоровью, сообщает «Орловские новости».