В Орловской области вырос спрос на работников в службе доставки

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В Орловской области, в свете событий 2024 года, наблюдается заметный рост потребности в работниках службы доставки, сообщает «Орловские новости».

В этом году региону требовалось 420 курьеров, что означает увеличение на 8% по сравнению с предыдущим годом. Профессия курьера в Орле утратила свою доступность — сегодня на каждое свободное место приходится лишь около 3,3 резюме, тогда как оптимальный индекс составляет от 4 до 8, что указывает на настоятельный дефицит кадров.

Наибольшим спросом курьеры пользуются среди логистических компаний и операторов b2b-услуг по доставке, наряду с розничными сетями и ИТ-компаниями. В меньших объемах нуждаются в доставщиках и рестораны с кафе, однако их потребности остаются в тени ведущих игроков на рынке. Этот парадокс нехватки исполнителей в динамично развивающемся секторе подчеркивает актуальность решения проблемы кадровой обеспеченности.