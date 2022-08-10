В Орловской области выросла популяция аистов

Орнитологи считают, что для нашего региона – это естественный процесс. Сюжет об увеличении на Орловщине популяции аистов снял Первый канал.

В этом году в социальных сетях Орловской области активно публикуются фотографии и видеоролики с аистами, количество которых в регионе заметно увеличилось.

Орнитологи считают, что это закономерный процесс, так как в природных условиях Орловской области у аистов нет естественных врагов. То есть выживаемость потомства достаточно большая. Пара аистов каждый год приносит от двух до четырех, а иногда до пяти аистят. Детеныши создают уже свои семьи, подальше от родителей в соседних деревнях.

Местные жители с удовольствием не только фотографируют многочисленных аистов, но и помогают им с обустройством гнезд.

Расселение аистов продолжается на юго-восток России. В ближайшие пару лет они должны появляться уже в Воронежской области.

По информации официального Портала Орловской области