10 августа 2022



В Орловской области выросла популяция аистов

Орнитологи считают, что для нашего региона – это естественный процесс. Сюжет об увеличении на Орловщине популяции аистов снял Первый канал.

В этом году в социальных сетях Орловской области активно публикуются фотографии и видеоролики с аистами, количество которых в регионе заметно увеличилось.

Орнитологи считают, что это закономерный процесс, так как в природных условиях Орловской области у аистов нет естественных врагов. То есть выживаемость потомства достаточно большая. Пара аистов каждый год приносит от двух до четырех, а иногда до пяти аистят. Детеныши создают уже свои семьи, подальше от родителей в соседних деревнях.

Местные жители с удовольствием не только фотографируют многочисленных аистов, но и помогают им с обустройством гнезд.

Расселение аистов продолжается на юго-восток России. В ближайшие пару лет они должны появляться уже в Воронежской области.

По информации официального Портала Орловской области

 

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Опубликовано 10 Авг 2022 в 14:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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