В Орловской области выросло число пострадавших до 2 тысяч от укусов клещей

Сегодня, 30 августа 2024 года, по сообщению Роспотребнадзора, подчитали к концу августа 2024 года в медицинские учреждения региона обратились 1850 человек, укушенных клещами, из них 570 — дети. Зарегистрировано не менее 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых.

Для сравнения: к концу мая количество пострадавших составило 564 человека. Таким образом, за лето более тысячи орловцев подверглись нападению клещей.

При исследовании клещей, снятых с людей в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», выяснилось, что каждый четвёртый клещ был заражён. Инфицированность возбудителями боррелиоза составила 18,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,6%.

Следует отметить, что стоимость лабораторного анализа клеща на наличие возбудителя боррелиоза составляет 715 рублей. Многие жители жалуются в социальных сетях на недоступность бесплатного исследования и, как следствие, игнорируют рекомендации по проверке насекомых на опасные возбудители болезней, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в Орловской области сначала 2024 года медики зафиксировали 1596 случаев укусов клещей, среди пострадавших — 471 ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.