В Орловской области выявили 16 производителей фальсифицированного меда: список торговых марок

В начале августа 2024 года, Роскачество подвели итоги проверки популярных торговых марок мёда и выявило шокирующие результаты. Проверка проводилась в отношении 16 брендов, представленных в розничных сетях и недорогих магазинах сетевого ритейла.

Ни одна из проверенных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства. Все они имеют признаки фальсификации.

Список производителей-нарушителей:

ООО «Медовая долина» («Медовая долина» (липовый), Spar (цветочный), «Медовая долина» (разнотравье));

ООО «Медовый дом» («Каждый День» (гречишный), «Дедушкин улей» (липовый), О’кей Daily (цветочный), Медовый край (разнотравье), Медовый край (липовый));

ООО «ТД Воял» («365 дней» (цветочный), Наша Сибирь (гречишный), Наша Сибирь (цветочный «Полевые просторы»), Наша Сибирь (цветочный «Горный»), Наша Сибирь (цветочный «Таёжный дар»), Лента (гречишный), Просто (разнотравье), Ваш выбор (цветочный).

В ходе исследования были выявлены следующие типы фальсификации: добавление сахарного сиропа, превышение содержания воды, перегретость и несоответствие названия продукта его составу. Так, например, мёд под торговой маркой «Наша Сибирь» заявлен как цветочный, но оказался подсолнечниковым. Мёд «Медовая долина» вовсе не липовый, а также подсолнечниковый.

Россельхознадзор сообщил, что трём крупным торговым компаниям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, что в прошлом году президент РФ В. Путин внёс изменения в Федеральный закон «О пчеловодстве…», направленные на закрепление идентификационных характеристик мёда. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. После этого мёд должен будет соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.