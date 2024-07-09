В Орловской области за пять месяцев текущего года произведено 23,6 миллиона яиц

В первые пять месяцев 2024 года в Орловской области было произведено 23,6 миллиона яиц, что на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Важно отметить, что эта цифра включает в себя не только куриные яйца предназначенные для продажи. Туда же входят все птичьи яйца – инкубационные, утиные, гусиные – от всей птицы, которую разводят личные подсобные хозяйства, фермерские и домашние хозяйства по всему региону.

Точное количество куриных яиц, произведенных в области, установить сложно, так как это число включает в себя продукцию всей домашней птицы.

Специалисты Орёлстата объясняют, что данные, представленные в ежемесячных отчетах, охватывают всю продукцию, полученную от домашней птицы. Сбор информации осуществляется путем выборочного обследования хозяйств в различных районах. Например, в Должанском районе было отобрано 30 хозяйств для участия в опросе. Орёлстат заключает контракты с интервьюерами, которые посещают эти хозяйства и собирают данные. Владельцы хозяйств ведут специальные журналы, где они записывают информацию о доходах, скоте и количестве собранных яиц. Пять месяцев в году: в апреле, июле, октябре, ноябре и декабре интервьюер посещает эти хозяйства и записывает предоставленные показатели в специальный бланк.

Таким образом, статистика по яйцам включает не только куриные яйца, но и продукцию других видов птиц.

В последние два года цены на яйца значительно возросли. Хотя в последние месяцы наблюдается тенденция к снижению цен на данный продукт, общий годовой рост стоимости остается заметным. Эксперты связывают рост цен на яйца в текущем году с беспрецедентным увеличением рентабельности птицеводческой отрасли, что, вероятно, и является причиной повышения цен.