В Орловской области задержали 21-летнего заключенного, совершившего побег и тяжкое преступление

Сотрудниками полиции задержан 21-летний гражданин, который ранее совершил побег из мест лишения свободы и совершил тяжкое преступление.

Осужденный гражданин 2001 г.р. отбывал наказание в колонии-поселении на территории Мценского района. Находясь в медицинском учреждении, он скрылся от сопровождающих его сотрудников исправительного учреждения и совершил побег.

В отношении данного гражданина дознавателем отдела дознания МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ.

Позже в полицию поступило сообщение о совершении тяжкого преступления в Железнодорожном районе г. Орла. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу. Прибывшие на место сотрудники полиции провели комплекс мероприятий для задержания подозреваемого. Им оказался ранее самовольно покинувший колонию-поселение гражданин 2001 г.р.

По данному факту уголовное дело расследуется СУ СК России по Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.