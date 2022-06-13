13 июня 2022



В Орловской области задержали 21-летнего заключенного, совершившего побег и тяжкое преступление

Сотрудниками полиции задержан 21-летний гражданин, который ранее совершил побег из мест лишения свободы и совершил тяжкое преступление.

Осужденный гражданин 2001 г.р. отбывал наказание в колонии-поселении на территории Мценского района. Находясь в медицинском учреждении, он скрылся от сопровождающих его сотрудников исправительного учреждения и совершил побег.

В отношении данного гражданина дознавателем отдела дознания МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ.

Позже в полицию поступило сообщение о совершении тяжкого преступления в Железнодорожном районе г. Орла. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу. Прибывшие на место сотрудники полиции провели комплекс мероприятий для задержания подозреваемого. Им оказался ранее самовольно покинувший колонию-поселение гражданин 2001 г.р.

По данному факту уголовное дело расследуется СУ СК России по Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Июн 2022 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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