В Орловской области запретили содержать собак: в подъездах и на придомовых территориях

В Орловской области в июле 2024 года запретили содержать собак в подъездах и на придомовых территориях.Правительство Орловской области утвердило новые правила содержания домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь лицам младше 14 лет запрещено выгуливать потенциально опасных собак, высота которых в холке превышает 40 сантиметров. Всем остальным запрещено выгуливать собак без поводка в общественных местах, а для особо опасных пород ещё и обязательно использование намордника.

Кроме того, теперь нельзя содержать домашних собак в помещениях многоквартирного дома, не являющихся квартирами. В этот список входят:

крыльцо;

лестничные площадки;

крыши;

подъезды;

коридоры;

технические этажи и чердаки;

подземные парковки;

придомовые территории;

спортивные и детские площадки.

К потенциально опасным собакам относятся акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), питбульмастиф, северокавказская собака и метисы вышеуказанных пород.

Важно отметить, что этот перечень дополняет ранее принятый закон. Согласно ему, жителям Орловской области запрещается прикармливать собак на территории МКД, приводить животных в медицинские, образовательные и культурные организации. Свободный выгул допускается только в специальных местах для выгула, определённых органами местного самоуправления. К слову, в Орле таких мест очень мало — всего четыре, сообщает «Орелтаймс».