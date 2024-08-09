В Орловской области заработали горячие линии для курских переселенцев

В Орловской области открыты четыре горячие линии для жителей приграничных районов Курской области, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков 8 августа 2024 года.

Переселенцы из Курской области могут получить консультации по следующим вопросам:

Образование (зачисление в детские сады и школы): 8 (930) 868-74-88

Здравоохранение (госпитализация, обеспечение лекарствами): 8 (999) 604-08-09

Социальная защита: 8 (800) 100-00-01

Миграция (регистрация по месту пребывания): 8 (4862) 40-04-53

— Мы делаем все, чтобы обеспечить жителям Курской области комфортное и безопасное проживание на Орловщине, — подчеркнул Андрей Клычков

Губернатор также выразил благодарность орловчанам, активно участвующим в сборе гуманитарной помощи для курян. Гуманитарную помощь можно приносить в центр патриотического воспитания «Патриот-57», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, д. 8.

Орловская область готова оказывать всестороннюю поддержку жителям Курской области в это сложное время.