В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх бывших сотрудников полиции

В четверг, 11 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции Шаблыкинского МО МВД России «Сосковское», двоих его подчинённых и местного жителя. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Трёх бывших сотрудников полиции обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном уничтожении имущества.

Следствие установило, что в декабре 2022 года обвиняемые вступили в конфликт с руководителем одного из охотничьих хозяйств Шаблыкинского района и намеренно разрушили четыре смотровые вышки. Ущерб организации составил более 131 тысячи рублей.

Потерпевшая сторона обратилась в правоохранительные органы, однако полицейские вынесли решение об отказе в возбуждении дела. Позднее это постановление было отменено.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.