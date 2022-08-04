4 августа 2022



В Орловской области зерновая компания подделала протоколы испытаний на 45 тыс. тонн зерна

В июле 2022 года установлен факт декларирования ООО «Орловская зерновая компания» (Орловская область) десяти партий зерна в количестве 45 тыс. тонн на основании поддельных протоколов испытания, сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По результатам контрольно-надзорного мероприятия ООО объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

На основании выданных предостережений ООО «Орловская зерновая компания» самостоятельно прекратила действие данных деклараций о соответствии.

Всего с начала года управлением Россельхознадзора проведено 148 контрольно-надзорных мероприятий в области обеспечения качества и безопасности зерна, в том числе 136 — без взаимодействия, выявлено 386 фактов недостоверного декларирования зерновой продукции, объявлено 125 предостережений, прекращено действие 236 декларации о соответствии.

 

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Опубликовано 04 Авг 2022 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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