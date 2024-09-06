В Орловской области женщины осваивают профессию тракториста

В Орловской области реализуется проект «Нежность», в рамках которого женщины могут освоить профессию тракториста. Об этом сегодня, 6 сентября 2024 года, рассказал заместитель губернатора по развитию АПК Сергей Борзенков в интервью телеканалу «Первый Областной».

Татьяна Жукова стала первой участницей проекта в регионе и уже принимает активное участие в уборочной страде. Она поделилась своим опытом: «Сидела дома некоторое время. Люблю водить. Увидела объявление, что проводится обучение на трактор и предлагают дальнейшую работу. Вместе с учёбой работаю уже полгода. В тракторе разбираюсь, где-то что-то могу сама починить, но в основном этим занимаются механики».

Сергей Борзёнков подчеркнул, что современное сельское хозяйство сильно отличается от того, каким оно было 20-30 лет назад. Теперь механизаторы не ходят в ватниках и сапогах с ключом. Он уверен, что в ближайшие десять лет мы придём к тому, когда красивые девушки будут управлять несколькими тракторами на поле с помощью ноутбука. Это откроет новые возможности для женщин в сельском хозяйстве. К тому же уровень зарплаты в этой отрасли сейчас выше среднего и составляет около 60 тысяч рублей.

На данный момент орловские аграрии собрали порядка 2,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает «Орелтаймс».