В Орловской области зимняя рыбалка привела к гибели человека: мужчина провалился под лёд на реке Нугрь

Фото: МЧС России по Орловской области

В деревне Коськово Знаменского района 30 ноября 2024 года произошла трагедия: человек провалился под лёд на реке Нугрь. Это случилось в 9:21 утра, когда двое друзей решили отправиться на зимнюю рыбалку. Они использовали тюбинги для передвижения по льду, но вскоре один из рыбаков начал проваливаться под лёд вместе с ватрушкой.

Как сообщает ГУ МЧС России по Орловской области, его друг не растерялся и вытащил его на берег. Он сразу же вызвал экстренные службы, чтобы спасти своего товарища. Однако, когда пожарные, медики и полицейские прибыли на место происшествия, было уже слишком поздно — мужчина погиб.

Место происшествия находится далеко от дороги, и добраться туда можно только пешком.

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