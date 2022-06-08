8 июня 2022



В Орловском краеведческом музее открывается выставка к 100-летию Спасского (6+)

10 июня в 15.00 в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Родное далекое…» к  100-летию музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

На ней будут представлены экспонаты из фондов краеведческого музея, в том числе поступившие недавно фотографии экскурсантов, посетивших Спасское-Лутовиново в 1912 году.

Центральное место на выставке отведено работам двух известных фотохудожников – В.А. Собровина и Л.М. Тучнина.

Тургеневская тема стала одной из главных для белгородского фотографа В.А. Собровина в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда он много времени проводил в Спасском-Лутовинове, погружаясь в мир усадьбы, которая на протяжении многих лет была для Тургенева  источником его вдохновения и творчества. В.А. Собровин постигал мир Тургенева не только с фотоаппаратом, но и с томом сочинений великого писателя. Результатом этой работы стал выход в свет фотокниги «Душа моя, все мысли мои в России». На выставке – фотографии, сделанные В.А. Собровиным в Спасском. Они созвучны тому восприятию природы, которое было присуще И.С. Тургеневу и воплотилось в пейзажных зарисовках его произведений.

Л.М. Тучнин стал автором серии уникальных фотопортретов тургеневедов, музейщиков, краеведов, писателей – всех тех, кто был причастен к судьбе Спасского.

 

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Опубликовано 08 Июн 2022 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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