В Орловском муниципальном округе запретили пить воду из-под крана: сроки

Сегодня, 5 сентября 2024 года, сообщили, что в системе холодного водоснабжения округа проводятся работы по дезинфекции с использованием хлорсодержащих препаратов. Об этом сообщили представители МУП «Ресурс».

Из-за дезинфекции вода в кранах стала непригодной для питья, предупредили специалисты. Работы будут проводиться в период с 3 по 9 сентября 2024 года. На это время жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления воды из-под крана.

Стоит отметить, что информация о проведении работ появилась на странице МУПа только через день после начала дезинфекции. А администрация района сообщила об этом мероприятии только сегодня.

Специалисты советуют жителям округа употреблять воду только после предварительного кипячения, сообщает «Орловские новости».

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