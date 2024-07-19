В Орловском округе произошла трагедия: утонула 13-летняя девочка

В четверг, 18 июля 2024 года, на территории Орловского муниципального округа произошла страшная трагедия — утонула 13-летняя девочка. Об этом сообщил региональный детский омбудсмен Константин Домогатский.

— Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — написал омбудсмен.

В связи с жаркой погодой, которая установилась в регионе, Домогатский обратился к родителям с просьбой уделить дополнительное внимание безопасности детей в летний период.

Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщила подробности произошедшего. По информации ведомства, трагедия случилась в пруду посёлка Зареченский. Местные жители извлекли тело девочки, которое находилось на глубине около 2,5 метров.

По словам очевидцев, девочка не купалась, а просто подошла к воде. Она поскользнулась и исчезла под водой.