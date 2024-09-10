В Орловском округе специалисты Россельхознадзора выявили загрязнение земельного участка тяжёлыми металлами

Сегодня, 10 сентября 2024 года, в Орловском округе специалисты Россельхознадзора выявили загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения тяжёлыми металлами.

На участке площадью 1276 кв. м были обнаружены отходы, а также заросли сорняков. Специалисты отобрали пробы почвы для анализа и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) цинка, свинца и меди. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Правообладателю земель было вынесено предостережение. В сентябре текущего года ведомству сообщили о проведении работ по устранению нарушений. Были предоставлены документы, подтверждающие проведение агротехнических и мелиоративных мероприятий.

За восемь месяцев специалисты Управления выявили пятнадцать свалок на землях сельхозназначения. Тринадцать из них уже ликвидированы, сообщает «Орелтаймс».