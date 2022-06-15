В Орловском полесье бок о бок с людьми поселились серые цапли

Серая цапля в национальном парке обычна, но немногочисленна. Иногда цапли образуют целые колонии. В Орловском полесье одно из таких поселений отмечается на окраине поселка Жудерский. Обычно цапли сторонятся людей, но тут местные жители птиц не смущают. Люди и птицы облюбовали для себя это место одновременно, примерно четверть века тому назад. С тех пор живут в мирном соседстве. Хотя, на самом деле, цапель привлекают не люди, а расположенные поблизости водоемы, где они добывают корм себе и своим горластым прожорливым «цаплятам».

Сейчас в колонии насчитывается около 70 жилых гнезд. На летние квартиры цапли возвращаются с югов аккуратно к 8 Марта. Но в этом году припозднились – первые цапли объявились во второй половине марта. Первыми прилетают самцы и приступают к капремонту своих жилищ. Иногда гнездовые платформы получаются больше метра в диаметре. Чем больше гнездо, тем привлекательнее для самки. И вот тут начинается серия «митингов», посвященных распределению по парам. Характерные вопли слышны за пару километров от колонии.

Удивительно – как эти птицы умудряются сооружать гнезда и не только жить, но и успешно выводить птенцов на вершинах сосен, открытых всем ветрам и непогодам аж с марта! Цапли высиживают яйца по очереди. Через 25-26 дней появляются птенцы. Кормят их родители тоже вместе. Сначала рассовывают принесенный корм по клювам, потом просто бросают в гнездо. Вот тут и наступает полный естественный отбор – сражаясь за еду, цаплята могут столкнуть братца или сестрицу «за борт» гнезда. Лететь оттуда до земли метров 30.

До второго года жизни доживает примерно треть поколения. Зато выжившие, можно сказать, элитные птенцы формируют смену «выбывающим из игры» старым цаплям. В природе эти птицы живут всего-то лет пять. Кстати, цапли – санитары водоемов, в первую очередь они вылавливают малоподвижных и нежизнеспособных особей, не брезгуют и мертвой рыбешкой. Кроме рыбы, в меню входят: лягушки, ракообразные, моллюски, ящерицы, мелкие грызуны, змеи, крупные насекомые и т.п. Так что цапля – ценный компонент природных сообществ, да еще доступный и интересный для наблюдения.