27 июля 2022



В Орловском полесье начались большие поиски выхухоли

В этом году национальный парк «Орловское полесье» выиграл грант Русского Географического Общества на изучение особенностей экологии русской выхухоли на своей территории. В рамках гранта сотрудниками национального парка и Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) было проведено предварительное обследование затопленных участков торфоразработок. В ходе сплава по мелиоративным каналам «выхухолеведы» замерили уровень мобильной связи для будущей постановки автономных температурных датчиков, определили показатели кислотности и содержания кислорода в воде. Для исключения фактора беспокойства выхухоли в местах ее обитания установили фотоловушки.

В Орловском полесье изучение экологии «торфяной» выхухоли – тема, в которой много неисследованного. Она требует привлечения специалистов по выхухоли с большим практическим опытом. Ранее, в 2017 и 2019 гг., специалисты ИПЭЭ РАН обследовали сеть каналов бывшего участка торфоразработок на территории национального парка. Тогда и были получены первые сведения об особенностях условий обитания выхухоли. Дело в том, что в Полесье выхухоль освоила торфяные местообитания, в целом не типичные для нее.

Русская выхухоль селится в пойменных водоемах и малых реках с достаточно крутыми берегами, подходящими для устройства нор. Глубина таких водоемов должна быть достаточной, чтобы не промерзать зимой, поскольку зверек активен подо льдом. Обычно у таких водных объектов хорошо развита прибрежная и плавающая водная растительность. Выхухоль предпочитает те водоемы, зеркало которых свободно от растений на половину и более с преимущественно илистым дном. Благодаря обилию донных осадков водоемы богаты пищевыми ресурсами – водными беспозвоночными.

 

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Опубликовано 27 Июл 2022 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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